قال الإعلامي الرياضي أبوالمعاطي زكي، إن ترشح الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات الأخيرة للنادي الأهلي كان قرارًا صائبًا، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن أن ينسحب في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي، لأن خروجه في هذا التوقيت كان سيترك الأهلي عرضة للاهتزاز والانقسام.

وأضاف "زكي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أنه كان يتوقع في وقت سابق اعتذار الخطيب عن خوض الانتخابات بداعي حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه كتب هذا التوقع قبل اجتماع مجلس الإدارة، إلا أن الخطيب فاجأ الجميع بتراجعه عن فكرة الاعتذار، بعد أن تقدّم بالفعل بخطاب اعتذار ثم عدل عنه، وهو ما اعتبره أبوالمعاطي قرارًا يصب في مصلحة النادي الأهلي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن بقاء الخطيب على رأس الإدارة لا يتعارض مع ضرورة الاهتمام بصحته، لافتًا إلى وجود تفاهم داخل النادي يمنح مساحة أكبر للعمل الإداري لياسين منصور، الذي يتولى رئاسة المكتب التنفيذي، على أن يتم تقييم هذا الترتيب خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أن استعانة محمود الخطيب بسيد عبدالحفيظ لم تكن بدافع أي خلافات شخصية داخل مجلس الإدارة، أو نكاية في أحد، وإنما جاءت بهدف إنقاذ الأهلي في مرحلة دقيقة، مشددًا على أن عبدالحفيظ يُعد أحد الحلول الناجحة التي أثبتت كفاءتها على مدار سنوات طويلة.

وأشار إلى أن عودة سيد عبد الحفيظ كانت مطلبًا جماهيريًا واضحًا، خاصة في ظل النجاحات التي حققها مع الفريق، معتبرًا أن الاعتماد على العناصر المجربة والناجحة أفضل من الدخول في تجارب غير مضمونة في توقيت حساس.

واختتم الإعلامي أبوالمعاطي زكي، تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي بحاجة دائمًا إلى الحلول الجاهزة والناجحة، وليس إلى المغامرة بتجارب جديدة، موضحًا أن اختيار سيد عبدالحفيظ عضوًا بمجلس الإدارة يمثل خطوة منطقية لتطوير الأداء وضمان الاستقرار داخل النادي.

