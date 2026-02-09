إعلان

خطر في كوبك اليومي.. مشروب ساخن يضاعف احتمالات السرطان

كتب : أحمد الضبع

08:00 م 09/02/2026

تعبيرية

يقبل الكثير من الأشخاص على عادة يومية شائعة تتعلق بطريقة تناول المشروبات دون معرفة المشكلات المترتبة على ذلك.

المشكلة ليست في نوع المشروب نفسه بقدر ما تكمن في درجة حرارته المرتفعة جدا، إذ قد يؤدي شربه وهو شديد السخونة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن كثيرين اعتادوا شرب الشاي أو القهوة أو الأعشاب فور غليانها مباشرة، وهو ما يسبب أذى متكررا لبطانة المريء.

وأوضح في تصريحات لمصراوي أنه عندما تتجاوز حرارة المشروب نحو 65–70 درجة مئوية، يحدث حرق دقيق متكرر في الخلايا المبطنة للمريء، ومع التكرار اليومي تبدأ الخلايا في محاولة التعافي بشكل مستمر، ما يزيد فرص التحورات الخلوية التي قد تمهد للإصابة بالسرطان مع الوقت.

ماذا تقول الأبحاث؟

وأشار إلى أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت تناول المشروبات شديدة السخونة كعامل محتمل الخطورة على المريء، خاصة عند شربها بشكل يومي ولسنوات طويلة.

وأضاف أن المشكلة ليست في الشاي أو القهوة نفسها، بل في عادة شربها وهي "مولعة"، لذلك نرى ارتفاع الخطورة لدى الأشخاص الذين يتناولون أكثر من كوبين أو ثلاثة يوميا بدرجات حرارة عالية.

أعراض مبكرة لا ينتبه لها كثيرون

وبين أن الضرر لا يظهر فجأة، لكنه يبدأ بعلامات بسيطة، مثل حرقان متكرر بالحلق أو الصدر، وصعوبة خفيفة في البلع، وإحساس بخشونة أو ألم عند بلع السوائل الساخنة، وسعال جاف بعد الشرب.

وأكد أن تجاهل هذه الأعراض لفترات طويلة مع الاستمرار في العادة نفسها قد يؤدي إلى التهاب مزمن بالمريء.

كيف تتجنب الخطر؟

ونصح بترك المشروب الساخن يبرد من 5 إلى 10 دقائق قبل تناوله، أو إضافة قليل من الماء أو الحليب لتقليل حرارته، مشددا على أن الوقاية بسيطة للغاية.

المشروبات الساخنة سرطان المريء الشاي الساخن أعراض سرطان المريء

