بالأسماء.. تعرف على الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسني 2026

كتب- محمد لطفي:

تصوير- إسلام فاروق:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفنان فاروق حسني، رئيس مجلس الأمناء، يرافقهما أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء لجان التحكيم، المعرض الجماعي للشباب، أعقبه حفل توزيع جوائز الفنون في دورتها السابعة لعام 2026، بمركز الجزيرة للفنون.



وشهد الحفل حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وأعضاء لجان التحكيم، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة وشباب الفنانين والمعماريين .



من جانبه، أكد الفنان فاروق حسني، رئيس مجلس الأمناء، في كلمته، أن المؤسسة تسعى إلى ترسيخ رسالتها الفنية والمساهمة في إعلاء القيمة الحقيقية للفن ودوره الثقافي في المجتمع. وأوضح أنه انطلاقًا من هذا التوجه تم إضافة «جائزة الاستحقاق» إلى الحفل السنوي، والتي تُمنح لقامة بارزة في عالم الفن والثقافة، معربًا عن سعادته بأن تذهب الجائزة هذا العام إلى الفنان الكبير يحيى الفخراني.



كما ثمّن فاروق حسني رئيس مجلس الأمناء دعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الثقافة، وتعاونها الصادق من أجل أن تظل الثقافة فعلًا حيًا ومؤثرًا، ووجّه الشكر إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وأعضاء مجلس الأمناء، وكل من آمن برسالة المؤسسة وساندها، وأعضاء لجان التحكيم الذين تعاملوا مع الإبداع بوعي ومسؤولية، إلى جانب وسائل الإعلام التي أولت أنشطة المؤسسة اهتمامًا كبيرًا.



وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في كلمته بحفل مؤسسة فاروق حسني عن سعادته بهذا المحفل الفني الرفيع، الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون احتفاءً بجيل واعد من الشباب، وذلك جنبًا إلى جنب مع الاحتفاء بقيمة كبيرة من قيم الإبداع المصري وتكريم مسيرة فنية استثنائية يمثلها قامة فنية عظيمة هو الفنان الكبير يحيى الفخراني.



وأكد أحمد فواد هنو أن تكريم النجم يحيى الفخراني في حقيقته هو تكريم فكرة الفن الهادف والإبداع المسؤول، وللفنان الذي ظل لمدة عقود نموذجا للإبداع والصدق مع الذات والجمهور.

كما أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن سعادتة بحضور هذا الحدث وإطلاعه علي أحد عشر مشروع معماري لمدينة القناطر الخيرية واستعداد محافظة القليوبية لدراستهم والاستفادة من هذه المشاريع.



كما اعرب عن شكره لمؤسسة فاروق حسني علي إتاحة الفرصة للشباب والمعماريين بالأخص لعرض مشاريع معمارية تساعد بالارتقاء بمستوي المحافظات وتساعد بشكل كبير على إبراز الشكل الجمالي .



وتضمن افتتاح المعرض حفل موسيقى كلاسيكية، فيما بدأ حفل توزيع الجوائز – الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي – بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «قصة جائزة».

وتم توزيع جوائز الفنون التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون جنيه مصري.



جائزة الاستحقاق الكبرى

حصل عليها الفنان الكبير يحيى الفخراني، حيث أوضح الكاتب الكبير محمد سلماوي، أمين عام الجائزة، في كلمته، أن الفنان يحيى الفخراني ليس ممثلًا يؤدي الأدوار، بل هو حالة فنية؛ يدخل الشخصية من بابها الإنساني، فيمنحها لحمًا ودمًا، ضعفًا وقوة، حكمة وحيرة. رأيناه الأب والمعلم، الطبيب والمثقف، الطيب والمخادع، ابن البلد والخواجة، وفي كل مرة كان صادقًا حد الإيلام، بسيطًا حد العبقرية. لم يرفع صوته يومًا ليقنعنا، بل ترك الصدق يتدفق إلى نفوسنا.

وأضاف: يحيى الفخراني فنان لم يكتفِ بأن يكون نجمًا، بل اختار أن يكون ضميرًا فنيًا، وسندًا للذوق العام، وعلامة مضيئة في زمن يحتاج إلى الضوء أكثر من أي وقت مضى.

وأعرب الفنان الكبير يحيي الفخراني في كلمته عقب تتويجه بالجائزة عن سعادته بفوزه بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 من مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تقديرًا كبيرًا لمسيرته الفنية، وتحمل قيمة خاصة لارتباطها باسم الفنان فاروق حسني، أحد أبرز رموز الثقافة المصرية



جوائز الفنون



جائزة النقد الفني التشكيلي:

فازت بالمركز الأول إيريني سمير حكيم شحاتة وحصولها على درع التكريم، والمركز الثاني شيماء سمير عبد المنعم عباس، والمركز الثالث مروه السيد عباس السيد.



جائزة العمارة:

فاز بالمركز الأول مشاركة جماعية لكلاً من محمد أحمد زكي سيد ، محمد مرزوق محمد متولي ، هارون ياسر هارون محمد وحصولهم على درع التكريم ، والمركز الثاني مشاركة فردية عبدالرحمن حسين محمد عبدالعال، والمركز الثالث مشاركة جماعية لكلاً من مريم أسامه سند العرباني، بنان خالد غريب محمد ، اسراء عبدالعزيز محمد حامد ، سلمى الخولي عبدالمنعم الخولي.

كما فاز بشهادة شكر وتقدير بمشاركة جماعية لكلاً من محمد هاني عبد الفتاح عبد العزيز محمد ، عمر علاء الدين إسماعيل سيد ، جاسمين أشرف كرم محمود ، حبيبة محمد علي مصطفى، كما فاز أيضاً بشهادة شكر وتقدير بمشاركة جماعية لكلاً من غادة عبد الوهاب إبراهيم حسن ، هبة محمد مصطفى إبراهيم.



جائزة التصوير الفوتوغرافي:

فاز بالمركز الأول ودرع التكريم فايز أحمد إبراهيم عطية، وفازت بالمركز الثاني رنا أسامة السعيد إبراهيم ، وفاز بالمركز الثالث علاء نور الدين مصطفى يوسف ، كما فازت بشهادة شكر وتقدير حنان سعيد عبد الدايم محمد .



جائزة النحت:

فاز بالمركز الثاني حسام مصطفى رمضان محمد ، وفاز بالمركز الثالث يوسف حامد محمد محمود ، كما فازت بشهادة شكر وتقدير فاطمة محمد خالد ثابت.



جائزة التصوير:

فازت بالمركز الأول ودرع التكريم سمر رأفت عبدالله محمد ، وفازت بالمركز الثاني فاطمه إبراهيم محمد حسين ، وفاز بالمركز الثالث مينا نصيف فهمي يعقوب .



ومن الجدير بالذكر أن المعرض الجماعي لجوائز الفنون في دورته السابعة يستمر حتى 19 فبراير 2026.



اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي



ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة



