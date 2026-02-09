إعلان

ليس بردا عاديا.. عرض يحدث ليلا قد يكون علامة على السكري

كتب : أحمد الضبع

09:00 م 09/02/2026

تعبيرية

يستيقظ بعض الأشخاص ليلا وهم يشعرون بتعرق شديد أو عطش مفاجئ أو حاجة متكررة لدخول الحمام، ويعتقدون أن السبب مجرد تغير في الطقس أو نزلة برد خفيفة، إلا أن أطباء يحذرون من أن هذه الأعراض الليلية قد تكون إنذارا مبكرا للإصابة بمرض السكري.

ماذا يحدث داخل الجسم؟

قال الدكتور محمد توفيق، استشاري الباطنة والغدد الصماء، إن أكثر عرض ليلي يرتبط بالسكري هو الاستيقاظ المتكرر للتبول ليلا، موضحا أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يدفع الكلى للتخلص من الجلوكوز الزائد عبر البول.

وأضاف توفيق في تصريحات لـ"مصراوي" أنه عندما يتجاوز السكر الحد الطبيعي، تسحب الكلى الماء من الجسم لتخفيف تركيزه، فيزداد إنتاج البول، وبالتالي يضطر المريض للاستيقاظ عدة مرات خلال الليل، وغالبا يسبقه عطش شديد وجفاف بالفم.

تعرق ليلي ورجفة مفاجئة

وأشار إلى أن بعض المرضى يعانون أيضا من تعرق ليلي شديد أو رعشة مفاجئة أثناء النوم، وهو ما قد يدل على انخفاض حاد في السكر خلال ساعات الليل، خاصة لدى مرضى السكري غير المشخصين أو من يعانون اضطرابا في إفراز الإنسولين.

ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية للسكري، فإن اضطرابات النوم والعطش الليلي وكثرة التبول من العلامات المبكرة الشائعة لارتفاع سكر الدم.

أعراض أخرى تظهر أثناء الليل

وأوضح استشاري الباطنة والغدد الصماء، أن هناك علامات قد يلاحظها المريض أو أسرته خلال النوم، أبرزها:

-عطش شديد عند الاستيقاظ

-جفاف الحلق والفم صباحا

-صداع صباحي

-تشنجات أو وخز في القدمين

-جوع ليلي مفاجئ

-خفقان وتسارع ضربات القلب

لماذا تظهر الأعراض ليلا؟

وبيّن توفيق أن الجسم أثناء النوم يدخل مرحلة صيام طويلة، ومع مقاومة الإنسولين يرتفع السكر تدريجيا فيما يعرف طبيا بـ"ظاهرة الفجر"، إذ تفرز هرمونات مثل الكورتيزول والجلوكاجون، ما يزيد مستوى الجلوكوز في الدم قبل الاستيقاظ.

متى يجب إجراء التحليل؟

حذر استشاري الغدد من تجاهل تكرار هذه الأعراض، قائلا: "إذا استيقظ الشخص أكثر من مرتين ليلا للتبول بشكل متكرر مع عطش أو إرهاق صباحي، يجب إجراء تحليل سكر صائم وتراكمي فورا، لأن التشخيص المبكر يمنع مضاعفات خطيرة مثل تلف الأعصاب والكلى والشبكية".

