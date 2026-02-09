إعلان

وزير الخارجية التركي: الجاهزية للحوار تطغى على طبول الحرب بين إيران وأمريكا

كتب : مصراوي

10:10 م 09/02/2026

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

كتب- مصطفى الشاعر:

استبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيناريو الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الراهن، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تدعم فرص الدبلوماسية، حيث أبدى الطرفان استعدادا ملحوظا للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومواصلة الحوار كبديل عن التصعيد العسكري.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك" اليوم الإثنين، أوضح فيدان، أن الملف الإيراني يتصدر الأولوية في الأجندة الدبلوماسية لبلاده، محذرا من أن المنطقة "منهكة" ولا تملك القدرة على تحمل نزاعات إضافية، وهو ما يدفع أنقرة لاستنفاد كافة السبل لمنع وقوع أي تصعيد عسكري.

وكشف الوزير التركي عن متابعة أنقرة الدقيقة لمسار التقارب الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى الاجتماع الذي استضافته سلطنة عُمان مؤخرا بين ممثلي الطرفين.

وأضاف فيدان: أن "الجانب التركي وضع في صورة النتائج، بعدما تلقى إحاطة مفصلة حول فحوى المحادثات من قِبل وزيري خارجية البلدين".

وشدد هاكان فيدان على أن الجوهر الحقيقي للمرحلة الحالية يكمن في الإرادة الصريحة التي أبداها الطرفان لاستكمال الحوار، قائلا: "رغم الحاجة إلى نهج أكثر مرونة وإبداعا في العملية التفاوضية، فإننا لا نرى في المرحلة الراهنة أي مؤشرات على الاستعداد لخيار عسكري".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جولة المحادثات الأخيرة في مسقط بأنها بداية جيدة في مسار التفاهمات، مشددا في الوقت ذاته على أن المضي قدما يتطلب إجراءات ملموسة لتبديد الشكوك القائمة حول نوايا وأهداف الإدارة الأمريكية تجاه الملفات العالقة.

