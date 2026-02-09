القليوبية - أسامة علاء الدين:

اصطحب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، السفير السويدي بالقاهرة "داج يولفن دانفليت" في جولة تفقدية موسعة شملت المعالم التاريخية والحدائق التراثية بمدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، وذلك عقب انتهائهما من تدشين مبادرة "الفصل الأخضر" بمدرسة القناطر الرسمية للغات، في إطار خطة المحافظة للترويج للمقاصد السياحية وفتح آفاق التعاون الدولي.

واستهل الوفد زيارته بتفقد حديقة "عفلة"، إحدى أعرق المتنزهات التاريخية التي تتميز بمسطحاتها الخضراء وأشجارها النادرة، حيث توقف الحضور أمام تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، رئيس أذربيجان الأسبق، كرمز للصداقة الدولية، قبل أن ينتقلوا إلى "حديقة الصوبة الزراعية" التي تضم آلاف الزهور والنباتات التي تجعلها مقصدًا رئيسيًا لمحبي الطبيعة.

وامتدت الجولة لتشمل "متحف الطفل لعلوم المياه"، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنشئ داخل مبنى تاريخي ويحتوي على 128 نموذجًا تعليميًا وتفاعليًا لشرح نظريات المياه للأطفال، بالإضافة إلى زيارة "متحف أساليب الري" الذي يوثق عبقرية المصريين في إدارة الموارد المائية عبر العصور، وهو ما أثار إعجاب السفير السويدي الذي أشاد بالارتباط الوثيق بين الحضارة المصرية ونهر النيل.

ولم تقتصر الزيارة على الجانب السياحي، بل ناقش الطرفان سبل جذب المستثمرين السويديين للصناعات المختلفة بالقليوبية، وبحث إمكانية نقل تجربة السويد الرائدة في "إعادة التدوير" والتخلص الآمن من المخلفات، فضلاً عن تبادل الخبرات التكنولوجية لتعزيز التنمية المحلية.

واختتمت الجولة بالتقاط الصور التذكارية أمام قناطر محمد علي التاريخية، حيث أكد المحافظ أن القناطر ليست مجرد متنزه، بل كنز سياحي وهندسي مؤهل للعالمية، معتبرًا أن هذه الزيارات الدبلوماسية رسالة ثقة في أمن واستقرار المقاصد المصرية.