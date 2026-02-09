4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة أمال ماهر بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت أمال فستان طويل باللون الموف الفاتح مزينا بالكامل بتطريزات باللون الفضي وبأكمام طويلة وشفافة، من تصميم "khaledandmarwan".

واعتمدت أمال مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "makeupbymarika".

واختارت أمال أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "مينا خميس".

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.