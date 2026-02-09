إعلان

بعد عزل يمامة من رئاسة هيئة حزب الوفد بالشيوخ.. البدوي يوجه له الشكر

كتب : عمرو صالح

09:44 م 09/02/2026 تعديل في 10:04 م

الدكتور السيد البدوي

وجّه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الشكر للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب السابق، تقديرًا لما بذله من جهود خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق، وأن يواصل دعم حزب الوفد من موقعه كعضو بالمجلس.

وأكد "البدوى" تأييده لاستمرار "يمامة " فى رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، إلا أن أغلبية الهيئة العليا رفضوا استمرار يمامة فى منصبه ولم يوافق سوى 10 أعضاء على استمراره على رأسهم رئيس الوفد.

شدد الدكتور السيد البدوي على تقديره الكامل للدور الذي قام به" يمامة"، مؤكدًا أن حزب الوفد يعتز بكافة قياداته ورموزه، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل دعم الأداء البرلماني للحزب وتعزيز حضور الحزب تحت قبة غرفتي البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي شهد مناقشات موسعة حول رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

السيد البدوي رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة مجلس الشيوخ

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
4 صور ومعلومات عن إطلالة أمال ماهر في أحدث ظهور
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
