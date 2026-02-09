بعد عزل يمامة من رئاسة هيئة حزب الوفد بالشيوخ.. البدوي يوجه له الشكر

وجّه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الشكر للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب السابق، تقديرًا لما بذله من جهود خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق، وأن يواصل دعم حزب الوفد من موقعه كعضو بالمجلس.

وأكد "البدوى" تأييده لاستمرار "يمامة " فى رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، إلا أن أغلبية الهيئة العليا رفضوا استمرار يمامة فى منصبه ولم يوافق سوى 10 أعضاء على استمراره على رأسهم رئيس الوفد.

شدد الدكتور السيد البدوي على تقديره الكامل للدور الذي قام به" يمامة"، مؤكدًا أن حزب الوفد يعتز بكافة قياداته ورموزه، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل دعم الأداء البرلماني للحزب وتعزيز حضور الحزب تحت قبة غرفتي البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي شهد مناقشات موسعة حول رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"