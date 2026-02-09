مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حريق مصفاة بيجي شمال بغداد.. فيديو

(د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على جثة متفحمة بعد الحريق الذي اندلع داخل مصفى بيجي، بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وقال المصدر لـالسومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة متفحمة تعود إلى أحد العاملين في المصفى".

صحة صلاح الدين: إصابة ثمانية أشخاص بحروق جراء حريق في مصفاة بيجي pic.twitter.com/7jEZQUuhjy — جمال البدراني (@jmal__albdrany) February 9, 2026

ووقع حادث انفجار داخل مصفى بيجي، أسفر عن إصابة 10 من العاملين، حيث باشرت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى خارج المصفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المعلومات الأولية أن الانفجار نجم عن خلل في إحدى الضواغط التابعة لوحدة خزن البنزين في مصفى صلاح الدين (2)، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل الموقع.

ولا تزال الفرق المختصة تتابع الموقف للسيطرة على الحادث، مع انتظار صدور بيان رسمي يوضح التفاصيل.

كان الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية قد صرح مساء اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في إحدى وحدات مصفاة تكرير النفط الخام في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين "180كيلومترا شمال بغداد".

وذكر معن في بيان صحفي " أن حريقا اندلع في وحدة تحسين البنزين في مصفاة صلاح الدين الثاني في بيجي وقامت فرق الدفاع المدني بمكافحة الحريق ومعلومة أولية تشير إلى إصابة 6 أشخاص نتيجة الاختناق تم نقلهم إلى مستشفى بيجي العام".

وتعد مصفاة بيجي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق وأُنشئت في شهر يوليو 1978، وتنتج ثلث إنتاج المصافي العراقية.

وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون طن سنوياً من المشتقات النفطية، وتبلغ طاقة التكرير 310,000 برميل يومياً، وفي عام 2008 كانت 500 شاحنة صهريج عراقية تقوم بنقل النفط من مصفاة بيجي يومياً.