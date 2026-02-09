الإفراط في تناول السكريات المضافة، عادة غذائية يومية يمارسها كثيرون دون إدراك خطورتها، خصوصا المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحلويات الجاهزة.

وتعد من أبرز أسباب الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، أحد أكثر أمراض الكبد انتشارا عالميا.

وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكبد هو العضو المسؤول عن التعامل مع السكر داخل الجسم، لكن المشكلة تكمن تحديدا في "سكر الفركتوز" الموجود بكثرة في المشروبات المحلاة والمنتجات الصناعية.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي أن الجلوكوز يمكن أن تستهلكه عضلات وأنسجة الجسم، أما الفركتوز فيتم تكسيره داخل الكبد فقط، وعند تناوله بكثرة يوميا يتحول الفائض مباشرة إلى دهون تتراكم داخل خلايا الكبد، لتبدأ مرحلة الكبد الدهني دون أن يشعر المريض.

وأشار إلى أن خطورة الكبد الدهني تكمن في أنه مرض صامت لسنوات، وقد لا تظهر أعراض واضحة في البداية، بينما يستمر تراكم الدهون تدريجيا حتى يحدث التهاب بالكبد، وقد يتطور إلى تليف إذا استمر الإهمال.

وأضاف أن كثير من المرضى يكتشفونه صدفة أثناء تحليل إنزيمات الكبد أو الأشعة، لأن الأعراض في البداية تكون بسيطة مثل الإرهاق أو ثقل خفيف أعلى يمين البطن أو انتفاخ متكرر.

أطعمة يومية مرهقة للكبد

وبين أن أكثر ما يجهد الكبد يوميا هي المشروبات الغازية والعصائر الصناعية والمعلبة والحلويات والبسكويت الجاهز والمخبوزات البيضا، والمشروبات الساخنة المضاف لها سكر بكثرة.

وأكد أن تناول عبوة واحدة يوميا من المشروبات السكرية لفترة طويلة قد يكفي لبدء تراكم الدهون على الكبد، خاصة مع قلة الحركة وزيادة الوزن.

لماذا يرتبط بالسمنة والسكري؟

وأوضح الدكتور شهاب أن الكبد الدهني مرتبط ارتباطا مباشرا بمقاومة الإنسولين، وهي المرحلة التي تسبق الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتابع: "عندما تتراكم الدهون في الكبد تقل حساسية الجسم للإنسولين، فيرتفع السكر تدريجيا، لذلك نعتبر الكبد الدهني جرس إنذار مبكر لمشكلات أيضية أكبر."

كيف تحمي كبدك؟

ونصح أخصائي التغذية العلاجية باتباع خطوات بسيطة للوقاية:

1- تقليل السكر المضاف قدر الإمكان.

2- استبدال العصائر الصناعية بالماء أو الفاكهة الكاملة.

3- المشي أو ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا.

4- خفض الوزن بنسبة 5 إلى 10% فقط.

