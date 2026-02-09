إعلان

13 % تراجعا في أرباح بنك كريدي أجريكول مصر خلال 2025

كتب : مصراوي

05:46 م 09/02/2026

كريدي اجريكول

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر تراجع صافي الأرباح بنسبة 13% خلال 2025 عل أساس سنوي إلى نحو 6.95 مليار جنيه بسبب عائدات نشاط الصرف الأجنبي الاستثنائية خلال الربع الأول من عام 2024.

وبحسب بيان للبنك اليوم، ارتفعت ودائع العملاء بنحو 15% إلى 110.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما زاد إجمالي القروض بنحو 22% إلى 67.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وحققت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، مسجلة ارتفاعًا قدره 3.4% على أساس سنوي، وفق ما جاء في البيان.

و سجل معدل الحساب الجاري والادخار إلى إجمالي الودائع 54.6%، بنسبة انخفاض قدرها 2.5% على أساس سنوي خلال 2025.

سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.2% خلال 2025 بارتفاع قدره 0.2% على أساس سنوي، بينما سجلت نسبة التغطية 167.4% بانخفاض قدره 32.4% على أساس سنوي.

وانخفض العائد على متوسط الأصول 1.8% خلال 2025 إلى نحو 5.1% في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.9% بانخفاض 13.7% على أساس سنوي.

كريدي اجريكول

