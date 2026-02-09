إعلان

حماس تدعو الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى إنقاذ الأسرى الفلسطينيين

كتب : مصراوي

05:56 م 09/02/2026

أرشيفية

كتب-عبدالله محمود:

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تسريع إقرار "قانون إعدام الأسرى" يشكل تحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعت حماس، في بيان اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك فوري وفاعل من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين ووقف هذه الجريمة الخطيرة.

وأوضحت حماس، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون يوميا لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمد في امتداد واضح لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولويات الشعب حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون.

حماس إسرائيل الأسرى الفلسطينيين

