الأعلى للإعلام يتلقى شكوى حسام وإبراهيم حسن ضد الإعلامي إسلام صادق -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

05:52 م 09/02/2026

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى حسام وإبراهيم

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، ضد الإعلامي/ إسلام صادق، بشأن ما قام به من بث أخبار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تمس إدارة المنتخب، وتكرار ذلك في أحد البرامج الإذاعية.

كما تلقى المجلس شكوى من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد البلوجر "أم جاسر"، لقيامها بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتهكم فيه على نقيب المهن التمثيلية بطريقة غير لائقة مدعية قدرتها على العمل في مهنة التمثيل دون الحاجة إلى العضوية أو الحصول على التصاريح اللازمة لممارستها.

وقرر رئيس المجلس إحالة الشكوتين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة.

الأعلى للإعلام حسام حسن أشرف زكي إسلام صادق

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
