الأطعمة الدهنية تهدد قلبك.. إليك السبب

كشفت دراسات طبية حديثة أن النظام الغذائي الغني بالدهون، وخاصة المشبعة والحيوانية، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين على المدى الطويل.

وتشير أبحاث منشورة في المكتبة الوطنية للطب الأمريكية (NCBI) إلى أن الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل الزبدة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وهو عامل مؤكد في تطور مرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين.

بالمقابل، يمكن للدهون غير المشبعة مثل تلك الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات أن تخفض من مستويات الكوليسترول الضار وتساهم في تحسين صحة القلب.

كما أظهرت دراسة نشرت في JAMA Internal Medicine أن تناول كميات أكبر من الدهون النباتية يرتبط بانخفاض معدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب مقارنة بارتفاع تناول الدهون الحيوانية.

وتؤكد الأبحاث أن زيادة تراكم الدهون في محيط القلب يمكن أن يساهم في تلف العضلة القلبية ويزيد احتمالات حدوث احتشاء عضلة القلب، وهو ما يؤدي إلى ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال.

ويوصي الخبراء بالحد من تناول الدهون المشبعة والدهون الصناعية (مثل الدهون المتحولة)، واستبدالها بالدهون الصحية غير المشبعة، إضافة إلى زيادة استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، للوقاية من أمراض القلب.