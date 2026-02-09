إعلان

عاطل يلوّح بسلاح أبيض ويثير الذعر في بولاق الدكرور.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

02:31 م 09/02/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به وتهديد بعض الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 الجاري، وحال قيام العاملين بحي بولاق الدكرور بحملة لرفع الإشغالات بذات المنطقة ومشاهدتهم للشخص الظاهر بمقطع الفيديو أثناء قيامه بأعمال التسول، قاموا بمحاولة صرفه، إلا أنه قام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته وتهديدهم على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض بولاق الدكرور النيابة العامة

