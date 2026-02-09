كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به وتهديد بعض الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 الجاري، وحال قيام العاملين بحي بولاق الدكرور بحملة لرفع الإشغالات بذات المنطقة ومشاهدتهم للشخص الظاهر بمقطع الفيديو أثناء قيامه بأعمال التسول، قاموا بمحاولة صرفه، إلا أنه قام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته وتهديدهم على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو