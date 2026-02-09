إعلان

وزير التموين يعلن تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو قبل رمضان

كتب– محمد سامي:

05:47 م 09/02/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل الكيلو إلى 100 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلاً رمضان، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التموين، أن الدواجن بالسعر الجديد ستتوفر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، في جميع المجمعات والمعارض، إضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للشركة القابضة، لضمان وصول المنتج للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لضمان زيادة المعروض من السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة التوافر وجودة المنتجات والأسعار العادلة.

كان قد تم بالأمس تخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل إلى 115 جنيهًا للكيلو بدلًا من 120 جنيهًا، قبل أن يُقر خفض جديد اليوم، ليصبح إجمالي التخفيض 20 جنيهًا للكيلو، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

