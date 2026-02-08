إعلان

احذر.. تحضير القهوة بهذه الطريقة يرفع مستويات الكوليسترول

كتب : شيماء مرسي

06:00 ص 08/02/2026

صورة تعبيرية

يفضل ملايين الأشخاص بدء يومهم بفنجان قهوة، إلا أن القليل فقط يعرفون أن طريقة تحضيرها قد تؤثر على صحة القلب ومستويات الكوليسترول في الدم.

وتحتوي القهوة على مركبات طبيعية تعرف باسم الديتربين وكافستول وكاهويول.

وتؤدي هذه المركبات إلى زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم، المرتبط بتراكم الدهون في الشرايين وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، وهذه الكمية من المركبات تختلف بشكل كبير حسب طريقة تحضير القهوة، وفقا لـ "verywellhealth".

وكشفت دراسة أجراها باحثون في السويد، فإن القهوة المحضرة باستخدام الفلاتر الورقية مثل القهوة المقطرة أو أجهزة Chemex، تحتوي على أقل نسبة من المركبات التي ترفع الكوليسترول.

والسبب أن الفلتر الورقي يعمل على حجز الديتربين، فلا تصل بكميات كبيرة إلى الكوب.

وأظهرت الدراسة أن القهوة غير المفلترة، مثل القهوة التركية أو القهوة المغلية على الطريقة الاسكندنافية وكذلك القهوة المحضّرة باستخدام مكبس القهوة (French Press)، تحتوي على أعلى مستويات من المركبات المرتبطة بارتفاع الكوليسترول.

كما كشفت النتائج أن كثيرًا من آلات القهوة في أماكن العمل لا تصفي القهوة جيدا، ما قد يجعل شربها يوميًا عامل خطر صامت على صحة القلب.
ويشير الباحثون إلى أن استبدال ثلاثة أكواب يوميًا من القهوة غير المُفلترة بقهوة مفلترة ورقيًا، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، قد يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 13% خلال خمس سنوات.

هل يجب التوقف عن شرب القهوة؟

لا، شرب 3 إلى 4 أكواب يوميا قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والزهايمر.

فوائد القهوة طريقة تحضير القهوة تحضير القهوة بهذه الطريقة يرفع الكوليسترول

