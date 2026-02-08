كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة نينجشيا الطبية وجود علاقة بيولوجية مباشرة بين الاكتئاب وهشاشة العظام.

وقدم الباحثون أدلة تثبت أن محور العظام والدماغ يمثل شبكة فسيولوجية حقيقية وليس مجرد افتراض نظري، وفقا لـ "sciencealert".

كيف يؤثر العظام على المزاج والإدراك

تفرز العظام هرمونات تصل إلى الدم وتؤثر على أعضاء بعيدة مثل الدماغ، حيث يعبر هرمون الأوستيوكالسين الحاجز الدموي الدماغي ويؤثر على الوظائف الإدراكية والمزاج.



وأظهرت الدراسة أن المرضى المصابين بالاكتئاب الحاد لديهم مستويات مرتفعة من هذا الهرمون في الدم، والتي تنخفض عند علاج الاكتئاب.



ويؤدي بروتين الأوستيوبونتين الذي تفرزه العظام دورا مضادا للالتهابات في الدماغ ويعيد تشكيل الأنسجة العصبية.



كما أن الأشخاص الذين يحملون متغيرات جينية مرتبطة بإنتاج هذا البروتين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.يسبب الاكتئاب فرط نشاط مزمن في مسارات التوتر، مما يؤدي لفقدان كتلة العظام عبر إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والاستجابات الالتهابية المتسلسلة.

كما تتغذى شدة الاكتئاب وهشاشة العظام من بعضهما البعض عبر هذا المحور، مما يخلق حلقة تأثير متبادلة.



واقترح الباحثون استهداف هذا المحور عبر برامج تمارين مخصصة، أو تعديل عصبي، أو أدوية تركز على الإشارات المشتقة من العظام والمرتبطة بالمزاج وصحة العظام.



وأظهرت الدراسة أن التمارين الرياضية تحفز محور العظام والدماغ بطرق قد تخفف الأمراض التنكسية العصبية وهشاشة العظام واضطرابات المزاج.

