أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن المستندات والخطوات المطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري، وذلك إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في إطار التيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء تشمل ما يلي:

بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية لمقدم الطلب.

سند الملكية أو الحيازة: صورة موثقة من عقد الملكية أو عقد الإيجار للمكان المراد تغيير نشاطه.

البطاقة الضريبية والسجل التجاري (إن وُجدا)، أو تقديم إقرار كتابي يفيد الشروع في استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

موافقة الجهة المختصة:

وتشمل موافقة الحي أو المجلس المحلي أو هيئة المجتمعات العمرانية، وفقًا لموقع النشاط، على تغيير نوع الاستخدام بالمبنى.

بيان القدرة الاستهلاكية: يتضمن توضيح الأحمال المتوقعة للنشاط التجاري الجديد، لضمان قدرة العداد على تحمل الجهد المطلوب.

كما حددت الشركة القابضة الخطوات الواجب اتباعها لتغيير نشاط العداد عبر المنصة الموحدة، والتي تبدأ بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة «تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه»، ورفع صور المستندات المطلوبة، يليها سداد رسوم المعاينة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.