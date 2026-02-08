إعلان

وسط الحيوانات.. جورجينا تستمتع بوقتها مع أولادها في الرياض

كتب : مروان الطيب

01:45 ص 08/02/2026
تواصل جورجينا رودريجيز الاستمتاع بوقتها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونشرت صور ومقاطع فيديوهات جديدة عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت جورجينا وهي تستمتع بوقتها مع أطفالها في عدد من الأماكن العامة، إذ ظهرت في حديقة حيوانات هناك، كما ظهرت وهي داخل الملاهي، كما ظهرت بداخل إحدى المدن الترفيهية والتقطت العديد من الصور التذكارية.

جورجينا تحضر العرض الخاص لفيلم "Melania" في البيت الأبيض

كشفت جورجينا مؤخرا عن وجودها في البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" بطولة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهد الحفل حضور عدد من أبرز النجوم والمسؤولين.

نشرت جورجينا صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه بهذا الحضور والحساسية".

جورجينا رودريجيز الرياض السعودية انستجرام جورجينا

