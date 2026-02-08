إعلان

كيف تضيف الكركم إلى وجباتك اليومية بطريقة صحية وآمنة؟

كتب : شيماء مرسي

02:00 ص 08/02/2026

صورة تعبيرية

الكركم من أكثر التوابل استخداما، وذلك بفضل احتوائه على مركب الكركمين الذي يسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، لكن الجمع بينه مع
مكونات أخرى في المطبخ قد يضاعف فوائده الصحية ويدعم تأثيره الإيجابي على القلب والمناعة والمفاصل والدماغ.

الفلفل الأسود

وتزيد إضافة الفلفل الأسود إلى الكركم من فوائده الصحية، إذ يحتوي على مركب البيبيرين الذي يزيد قدرة الجسم على امتصاص الكركمين بشكل ملحوظ، وفقا لـ "هيلث لاين" الطبي.

كما هذا المزيج يسهم في تخفيف آلام والتهابات المفاصل وتحسين متلازمة التمثيل الغذائي وتقوية الدماغ والذاكرة مع التقدم في العمر وتعزيز الخصائص المضادة للأكسدة في الخلايا.

الثوم

ويشتهر الثوم بخصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات، ويعتقد أن دمجه مع الكركم يعزز فوائد كل منهما.

كما أن الجمع بين الأليسين في الثوم والكركمين في الكركم يدعم صحة القلب ويقوي جهاز المناعة، خاصة عند تناولهما مع دهون صحية مثل زيت الزيتون

الفلفل الحار

وأيضا مزج الكركم مع الفلفل الحار يسهم في تحسين تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يرتبط بتقليل الالتهاب المزمن، ومع ذلك، ينصح بالحذر لدى من يعانون من حساسية المعدة، إذ قد يؤدي الإفراط إلى تهيّج الجهاز الهضمي.

القرفة

أما القرفة، تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والأكسدة عن تلك الموجودة في الكركم. ويعتقد أن الجمع بينهما يسهم في ضبط مستويات السكر في الدم وفي خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب وتحسن المؤشرات الإدراكية لدى كبار السن.

كيفية إضافة الكركم إلى النظام الغذائي؟

يمكن إضافته إلى الأطعمة المالحة والحلوة، مثل الشوربات والأرز والصلصات والمخبوزات، أو مزجه مع الشاي أو الحليب الدافئ أو العصائر،لكن ينصح باستشارة الطبيب قبل الإكثار منه.

