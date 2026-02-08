اليوم.. لجان الشيوخ تستمع للمستثمرين حول التصنيع الزراعي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مناقشة محور الإنتاج والتصدير والتصنيع الزراعي فيما يخص القطاع الزراعي، بحضور مجموعة من رجال الأعمال في مجال القطاع الزراعي.

كما تعقد لجنة الزراعة والري اجتماعا بعد غد الاثنين، لمناقشة محور التمويل والبحث العلمي فيما يخص القطاع الزراعي.

وتعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعا غدًا الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بينما، تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعا غدا، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.