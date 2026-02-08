إعلان

لصحة أفضل ومناعة أقوى.. أطعمة يومية تحميك من الأمراض

كتب : شيماء مرسي

07:00 ص 08/02/2026

صورة تعبيرية

يلجأ كثيرون إلى المكملات الغذائية لتلبية احتياجاتهم اليومية من فيتامين سي الذي يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وفي هذا الصدد، نوضح لكم أطعمة طبيعية تغنيك عن تناول مكملات فيتامين سي، وفقا لـ "هيلث".

الكرز

يعد من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين سي التي تسهم في تقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد.

الحمضيات

البرتقال من أشهر مصادر فيتامين C، إذ إن ثمرة واحدة قد تغطي الاحتياج اليومي منه، فضلا عن احتوائها على الألياف الغذائية المفيدة عند تناولها كاملة.

الطماطم

يوفر كوب واحد من الطماطم نحو نصف الاحتياج اليومي من فيتامين C، إلى جانب احتوائه على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يساهم في دعم صحة القلب والجلد.

البطاطس

تعد مصدرا لفيتامين C، وتحتوي على كميات جيدة منه، خاصة عند طهيها بالبخار أو في الميكروويف، إذ تقل خسارة الفيتامين مقارنة بطرق الطهي الأخرى كالقلي أو التحميص.

الفلفل الأحمر الحلو

من أغنى الخضراوات بفيتامين C، وتزداد فائدته عند تناوله نيئًا. كما يمد الجسم بفيتامين A المفيد لصحة العينين.

الكيوي

ثمرة واحدة توفر نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي، فضلًا عن احتوائها على ألياف مميزة تساعد على تحسين الهضم.

البروكلي

إلى جانب فيتامين C، يمد الجسم بالألياف وفيتامين K ومعادن مهمة. ويُفضل طهيه على البخار للحفاظ على قيمته الغذائية.

