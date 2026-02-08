اليوم.. وزير الزراعة و4 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون

يتفقد اليوم الأحد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم فعاليات مهرجان التمور والزيتون المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، والذي يهدف إلى دعم المنتجين والمزارعين والترويج لأجود أنواع التمور والزيتون ومنتجاتهما، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.

ومن المقرر أن يشمل التفقد جولة داخل أجنحة العارضين، والاطلاع على المنتجات المشاركين بها، في إطار جهود الدولة التوسع في هذه الفعاليات، لتبادل الخبرات، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية محليًا وخارجيًا.