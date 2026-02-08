إعلان

اليوم.. وزير الزراعة و4 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون

كتب- عمرو صالح:

07:30 ص 08/02/2026

مهرجان التمور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتفقد اليوم الأحد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم فعاليات مهرجان التمور والزيتون المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، والذي يهدف إلى دعم المنتجين والمزارعين والترويج لأجود أنواع التمور والزيتون ومنتجاتهما، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.

ومن المقرر أن يشمل التفقد جولة داخل أجنحة العارضين، والاطلاع على المنتجات المشاركين بها، في إطار جهود الدولة التوسع في هذه الفعاليات، لتبادل الخبرات، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية محليًا وخارجيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهرجان التمور علاء فاروق وزير الزراعة الزيتون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق
أخبار مصر

هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق
رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي
زووم

رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي
بحضور 4 وزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بحضور الفريق
جامعات ومعاهد

بحضور 4 وزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بحضور الفريق
الشبه السيئ السمعة.. إبستين يحوّل حياة رجل تركي إلى معاناة يومية
شئون عربية و دولية

الشبه السيئ السمعة.. إبستين يحوّل حياة رجل تركي إلى معاناة يومية
هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق
أخبار مصر

هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
"كان مهووسا بالجنس وأمر بقتل لونا الشبل".. مجلة أمريكية عن حياة بشار الأسد السرية