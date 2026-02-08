إعلان

الشبه السيئ السمعة.. إبستين يحوّل حياة رجل تركي إلى معاناة يومية

كتب : محمد جعفر

01:49 ص 08/02/2026 تعديل في 02:40 ص
كتب- محمد جعفر:

قال رفعت أوزدمير، أحد سكان مدينة قيصرية التركية، إن تشابهه في الملامح مع الممول الأمريكي سيئ السمعة جيفري إبستين جعله عرضة لمقارنات متكررة من معارفه والمحيطين به، ما دفعه لاتخاذ قرار بتغيير مظهره الخارجي.

وأوضح أوزدمير أن القصة بدأت حين أخبره ابن شقيقه بأنه يشبه إبستين، قبل أن يتعرف لاحقًا على شخصية الأخير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية. وأضاف: "لا أريد أن تتم مقارنتي بشخص كهذا. ربما يوجد تشابه بسيط في الشكل، وهذا سوء حظي، لكنني لست هو".

وأشار إلى أن ردود فعل المارة لا تتجاوز حتى الآن نظرات التحديق، مؤكدًا أنه قرر اتخاذ خطوات لتفادي هذه المقارنات، قائلًا: "سأغير تسريحة شعري، وربما أطلق لحيتي رغم أنني لا أحبها. سأفعل أي شيء كي لا أبدو مثل هذا الشخص، لا أعرف كيف أغيّر تعابير وجهي، لكن المؤكد أنني لست إبستين، وشخص مثله لا يمكن أن يظهر في قيصرية".

ويُذكر أن جيفري إبستين وُجهت إليه عام 2019 تهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة، قبل أن يُعثر عليه متوفيًا داخل محبسه في يوليو من العام نفسه، حيث خلص التحقيق الرسمي إلى أنه انتحر.

رفعت أوزدمير مدينة قيصرية التركية جيفري إبستين شبيه جيفري إبستين

