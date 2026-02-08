ترامب يؤكد التعاون مع هندوراس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتعاون مع هندوراس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأفراد العصابات خارج أمريكا، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك يستهدف تعزيز الأمن ومواجهة التهديدات المنظمة.

أوضح ترامب أنه عقد اجتماعًا بالغ الأهمية مع رئيس هندوراس في ولاية فلوريدا، مشيرًا إلى وجود شراكة قوية بين البلدين في المجال الأمني، والعمل المشترك لمواجهة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات التهريب العابرة للحدود.