يعمل فيتامين د كهرمون داخل الجسم حيث توجد مستقبلاته في مختلف الأنسجة والأعضاء.

وتتضمن مهمته الأساسية في تنظيم استقلاب المعادن والكالسيوم والفوسفور، وتحفيز امتصاصهما في الأمعاء الدقيقة وإعادة امتصاصهما في الكلى.

مما يساعد على بناء العظام والحفاظ على صلابتها وتقوية الأعصاب والعضلات وتخثر الدم وصحة الأوعية الدموية.

كما أن هذا الفيتامين يساعد على تقوية المناعة، ما يجعل الاستجابة للعدوى أكثر فعالية، وفقا لـ "RT".

بالإضافة إلى تأثيره المباشر على صحة الجهاز العصبي والمخ حيث يدعم نقل الإشارات العصبية وقد يكون له دور في تنظيم المزاج والحد من أعراض الاكتئاب والقلق.

أما بالنسبة للقلب والأوعية الدموية، يسهم الفيتامين في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على وظيفة القلب الطبيعية وخفض مستويات الحمض الأميني "الهوموسيستين"، الذي ترتبط زيادته في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كما يعزز فيتامين د من امتصاص المعادن المهمة الأخرى كالمغنيسيوم والزنك، ما يسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبروستاتا.

