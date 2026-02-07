إعلان

"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا

كتب : مصراوي

06:25 م 07/02/2026
    يسرا تتوسط محمد سامي ومها سليم

كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا من كواليس مسلسله الجديد "قلب شمس"، الذي يظهر من خلاله لأول مرة كممثل، كما يجمعه للمرة الأولى مع النجمة يسرا كمؤلف ومخرج.

وعلق سامي على الصور "مسلسل قلب شمس، للنجمة الكبيرة يسرا والعبد لله معاها كممثل لأول مرة، ليا الشرف إن أول بطولة تكون بالمشاركة مع قامة وتاريخ كبير زي أستاذة يسرا، وإن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي، مجهود كبير في المشروع ده من يانجو بلاي وصديقي جو الخوند والمنتجة مها سليم".

وتابع "المسلسل من تأليفي وإخراجي وبطولة ممثلين كبار وكلهم مقدمين أدوار جميلة جدا، وهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري".

كانت منصة يانجو بلاي كشفت عن الصور الأولى من كواليس وتحضيرات مسلسل "قلب شمس" معلنة انطلاق تصوير المشهد الأول من العمل اليوم السبت 7 فبراير في حي المعادي بالقاهرة.

ضمت الصور صناع وفريق مسلسل "قلب شمس"، بينهم: يسرا، محمد سامي، منة فضالي، إنجي المقدم، درة. والعمل يأتي ضمن أحدث إنتاجات يانجو بلاي الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانجو بلاي.

