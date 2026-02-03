فيروس قاتل ينتقل عبر الخفافيش يثير مخاوف في آسيا.. ما أعراضه؟

أثار تفش محدود لفيروس "نيباه" القاتل في الهند مخاوف متجددة من اندلاع جائحة جديدة في عدد من دول آسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شددت عدة مطارات آسيوية إجراءاتها الاحترازية بعد تأكيد إصابة 5 حالات بفيروس "نيباه" في إقليم البنغال الغربية شرق الهند، وهو فيروس نادر شديد الخطورة ينتقل أساسا عبر الخفافيش، ويمكن أن يصيب البشر والحيوانات.

ويراقب مسؤولو الصحة الفيروس عن كثب، نظرا لقدرة العدوى على الانتقال من الحيوان إلى الإنسان، وفي بعض الحالات من شخص لآخر، في ظل غياب أي لقاح معتمد أو علاج دوائي مخصص حتى الآن.

وبحسب السلطات الهندية، ارتبطت الإصابات الأخيرة بمستشفى خاص في البنغال الغربية، حيث أصيب 5 من العاملين بالقطاع الصحي مطلع الشهر الجاري، وجرى عزل نحو 110 أشخاص خالطوا المصابين كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى.

وأفادت التقارير بإصابة طبيب وممرضة وأحد أفراد الطاقم الطبي بالفيروس، عقب اكتشاف أول حالتين لممرض وممرضة من المنطقة نفسها.

وقال نارايان سواروب نيجام، السكرتير الرئيسي لإدارة الصحة والأسرة في البنغال، إن إحدى الممرضتين ترقد في حالة حرجة داخل العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة، إثر إصابتها بحمى شديدة ومشكلات تنفسية بين ليلة رأس السنة وبداية يناير.

ويعتقد أن الممرضة المصابة التقطت العدوى أثناء تقديم الرعاية لمريض كان يعاني أعراضا تنفسية حادة وتوفي قبل إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس نيباه.

أعرض محتملة لفيروس "نيباه" القاتل

وعلى خلفية التطورات، أعلنت وزارة الصحة التايلاندية بدء فحص القادمين عبر مطاراتها الدولية، خصوصا الرحلات القادمة من البنغال الغربية، حيث يخضع المسافرون لقياس الحرارة والتقييم الصحي لرصد أعراض محتملة مثل الصداع، والتهاب الحلق، والقيء، وآلام العضلات، مع توزيع بطاقات إرشادية توضح إجراءات التصرف في حال ظهور الأعراض.

كما شدد مطار بوكيت الدولي إجراءات التعقيم والنظافة بسبب وجود رحلات مباشرة مع الإقليم الهندي، رغم عدم تسجيل أي إصابات داخل تايلاند حتى الآن.

وأشارت تقارير محلية إلى احتمال نقل المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض حادة إلى مرافق حجر صحي.

وفي السياق ذاته، رفعت نيبال مستوى التأهب في مطار تريبهوفان الدولي بالعاصمة كاتماندو، وكذلك في المعابر البرية مع الهند، بينما أعلنت تايوان نيتها إدراج فيروس "نيباه" ضمن أمراض الفئة الخامسة، وهي أعلى درجة تصنيف للأمراض الناشئة الخطيرة، بما يستوجب الإبلاغ الفوري وفرض إجراءات خاصة حال تسجيل أي إصابات.

وأكدت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان استمرار التحذير الصحي من المستوى الثاني "الأصفر" للسفر إلى ولاية كيرالا جنوب غرب الهند، مع دعوة المسافرين إلى توخي الحذر.

ورغم عدم تسجيل أي حالات خارج الهند حتى الآن، وعدم وجود دلائل على انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة أو أمريكا الشمالية، فإن سرعة الاستجابة الإقليمية تعكس خطورة الفيروس ومدى القلق من احتمالات انتشاره.

ما هو فيروس نيباه؟

يعد "نيباه" فيروسا حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وترتبط أغلب الإصابات بخفافيش الفاكهة، وفي بعض التفشيات بالخنازير، وقد تتراوح الأعراض بين حالات خفيفة تشبه الإنفلونزا، وأخرى شديدة تصيب الجهازين التنفسي والعصبي.

وتشمل الأعراض الأولية الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والقيء، والتهاب الحلق، قبل أن تتطور لدى بعض المرضى إلى دوار، وتشوش ذهني، ونعاس شديد، وصولا إلى التهاب الدماغ الحاد، الذي قد يسبب نوبات صرع وغيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة.

وفي بعض الحالات، يصاب المرضى بالتهاب رئوي غير نمطي وفشل تنفسي حاد، وتتراوح فترة الحضانة عادة بين 4 و14 يوما، وقد تمتد نادرا إلى 45 يوما.

ما مدى خطورته؟

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تتراوح نسبة الوفيات الناتجة عن فيروس نيباه بين 40 و75%، اعتمادا على سرعة التشخيص وجودة الرعاية الطبية.

وتكمن خطورته في قدرته على التسبب بتدهور صحي سريع ومضاعفات قاتلة، رغم أن بعض المصابين يتعافون بالكامل، بينما يعاني آخرون من آثار عصبية طويلة الأمد.

هل يوجد علاج أو لقاح؟

حتى الآن، لا يوجد لقاح معتمد أو علاج دوائي مباشر لفيروس نيباه، ويعتمد الأطباء على الرعاية الداعمة المكثفة، للتعامل مع المضاعفات التنفسية والعصبية الخطيرة، في محاولة لإنقاذ حياة المصابين.

