"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قرارًا هامًا، بإيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في دراما رمضان 2026.

وأوضحت النقابة أن سبب المنع هو مخالفة المسلسل الصريحة تعليقات وقرارات النقابة، تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية.

وأضافت أن ذلك يعد مخالفة واضحة وصريحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح الفنية اللازمة.

وأكدت نقابة الممثلين، أن قرار الإيقاف صد بعد توجيه أكثر من تحذير لـ منتج المسلسل، بضرورة الالتزام بلوائح النقابة، لكنه استمر في مخالفتها، مشددة على أن قرار الإيقاف نهائي ولا رجعة فيه.

