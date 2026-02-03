تأثيرها أفضل من القهوة.. 5 وجبات خفيفة تحارب التعب وتزيد النشاط

في ظل إيقاع الحياة المتسارع وتزايد المسؤوليات اليومية، يسعى كثير من الناس إلى وسائل سريعة لاستعادة النشاط والتغلب على الإرهاق.

ورغم أن القهوة تعد الخيار الأكثر شيوعا لهذا الغرض، فإنها ليست الحل الوحيد، بل إن بعض الوجبات الخفيفة الصحية قد تمنح الجسم طاقة أكثر استدامة، وتساعد على استقرار مستوى السكر في الدم دون التقلبات المرتبطة بالكافيين.

وبحسب تقرير نشره موقع very well health، هناك خمس وجبات خفيفة يمكنها تعزيز الحيوية والنشاط بفعالية تفوق القهوة:



الموز مع زبدة المكسرات

يحتوي الموز على سكريات طبيعية تمد الدماغ بطاقة سريعة، كما يعد مثاليا لتعويض الطاقة بعد المجهود البدني، لاحتوائه على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

أما زبدة المكسرات فتضيف دهونا صحية وبروتينا نباتيا يساعدان على إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على توازن الطاقة.

التوت مع الزبادي اليوناني

يعرف التوت، بما في ذلك التوت البري، بغناه بمضادات الأكسدة والعناصر الداعمة للطاقة، ويتميز الزبادي اليوناني بمحتواه العالي من البروتين، إلى جانب عناصر غذائية مثل الكالسيوم وفيتامين ب12، الضروريين لصحة الجهاز العصبي ووظائف العضلات.

البيض المسلوق مع الكرنب

البيض مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، ويحتوي على أحماض أمينية أساسية وفيتامينات مثل د وب12، ما يساعد على تعزيز التركيز وتقليل الشعور بالإجهاد.

في المقابل، يمد الكرنب الجسم بالحديد وفيتامين ك، وهما عنصران أساسيان لدعم إنتاج الطاقة وتقوية العضلات.

الحمص مع الخضار أو مقرمشات الحبوب الكاملة

يتميز الحمص بمحتواه المرتفع من الألياف والبروتين والدهون الصحية، ما يجعله خيارا مثاليا لطاقة تدوم طويلا.

ويمكن تناوله مع شرائح الجزر الغنية بفيتامين أ، أو الفلفل الأحمر الغني بفيتامين سي، كما يمكن إضافة مقرمشات الحبوب الكاملة للحصول على كربوهيدرات معقدة تعزز الشعور بالشبع والنشاط.

الشوكولاتة الداكنة مع المكسرات

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم، الضروري لإنتاج الطاقة داخل الخلايا، إضافة إلى مركبات نباتية تدعم صحة الدماغ وتحسن تدفق الدم وتخفف التوتر.

ويساهم الجمع بينها وبين المكسرات، مثل اللوز والجوز وبذور عباد الشمس، في دعم التمثيل الغذائي، وتعزيز صحة الدماغ، ومقاومة الالتهابات.

اقرأ أيضا:

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

راقب جسدك صباحا.. 5 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد المبكر

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان