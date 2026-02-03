بعد تعادل النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع البنك في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

وتقدم البنك الأهلي بهدف عن طريق اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 11، ثم أدرك النادي الأهلي التعادل عن طريق محمود تريزيجيه في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل رفع الأهلي نقاطه إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 21 نقطة ليحتل المركز التاسع.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي

1- سيراميكا كليوباترا - 32 نقطة

2- بيراميدز - 28 نقطة

3- الأهلي - 27 نقطة

4- الزمالك - 25 نقطة

5- المصري - 23 نقطة

6- زد - 23 نقطة

7- وادي دجلة - 23 نقطة

8- سموحة - 22 نقطة

9- البنك الأهلي - 21 نقطة

10- مودرن سبورت - 20 نقطة

11- إنبي - 19 نقطة

12- الجونة - 19 نقطة

13- بتروجيت - 19 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- المقاولون العرب - 13 نقطة

16- حرس الحدود - 13 نقطة

17- فاركو - 12 نقطة

18- طلائع الجيش - 12 نقطة

19- الاتحاد السكندري - 11 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 11 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط