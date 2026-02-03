مباريات الأمس
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

0 2
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

0 3
21:45

ميلان

بعد تعادل النادي الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

10:37 م 03/02/2026
حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

وتقدم البنك الأهلي بهدف عن طريق اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 11، ثم أدرك النادي الأهلي التعادل عن طريق محمود تريزيجيه في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل رفع الأهلي نقاطه إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 21 نقطة ليحتل المركز التاسع.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي

1- سيراميكا كليوباترا - 32 نقطة

2- بيراميدز - 28 نقطة

3- الأهلي - 27 نقطة

4- الزمالك - 25 نقطة

5- المصري - 23 نقطة

6- زد - 23 نقطة

7- وادي دجلة - 23 نقطة

8- سموحة - 22 نقطة

9- البنك الأهلي - 21 نقطة

10- مودرن سبورت - 20 نقطة

11- إنبي - 19 نقطة

12- الجونة - 19 نقطة

13- بتروجيت - 19 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- المقاولون العرب - 13 نقطة

16- حرس الحدود - 13 نقطة

17- فاركو - 12 نقطة

18- طلائع الجيش - 12 نقطة

19- الاتحاد السكندري - 11 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 11 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط

