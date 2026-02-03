عطل مفاجئ يضرب "ChatGPT" وشركة OpenAI ترد

شكا مستخدمو ChatGPT حول العالم مساء اليوم الثلاثاء من تعطل مفاجئ واسع النطاق في تطبيق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة OpenAI حيث واجه آلاف المستخدمين صعوبات بالغة في الوصول إليه أو الحصول على إجابات.

وبدأت الأزمة عندما سجل موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في توفير معلومات فورية حول حالة مختلف المواقع قفزة هائلة ومفاجئة في بلاغات المستخدمين التي تخطت حاجز 25 ألف بلاغ في وقت قياسي.

وشملت المشاكل المسجلة ظهور رسائل خطأ متكررة عند بدء المحادثات وفشل كامل في تحميل سجلات الدردشة القديمة بالإضافة إلى خروج التطبيق تلقائيا من حسابات المستخدمين وعدم السماح لهم بالدخول مجددا.

من جانبها سارعت شركة OpenAI بتحديث صفحة الحالة الرسمية الخاصة بها لتعترف بوجود خلل تقني يتسبب في معدلات خطأ مرتفعة للغاية.

وأكدت الشركة أن مهندسيها نجحوا في تحديد مكمن الخلل وبدأوا بالفعل في تنفيذ إجراءات الإصلاح الفوري لضمان عودة استقرار الخدمة في أقرب وقت ممكن مع الإشارة إلى أن العمل جارٍ حاليا لمراقبة الأنظمة والتأكد من عدم تكرار هذا الانقطاع خلال الساعات القادمة.