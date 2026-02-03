احذر دمج الخبز مع هذه الأطعمة.. خطر يهدد معدتك

الخبز جزء أساسي على مائدة الطعام بشكل يومي، إلا أن دمجه مع بعض الأطعمة قد يسبب عبئا إضافيا على الجهاز الهضمي ويؤدي لمشكلات مثل الانتفاخ وصعوبة الهضم.

وحذر موقع sciencedirect، من تناول الخبز مع بعض الأطعمة، حتى لا تعاني من مشكلات المعدة، فما هي؟.



البقوليات الثقيلة

الفول والبقوليات تحتوي على ألياف صعبة الهضم وكربوهيدرات معقدة، وعند تناولها مع الخبز قد تتباطأ عملية الهضم، ما يؤدي لتكون الغازات والشعور بالامتلاء لفترات أطول.



الموز أو البطيخ

تناول الخبز مع فواكه مثل الموز أو البطيخ قد يبطئ عملية الهضم، إذ يحتوي البطيخ على سكريات سهلة الامتصاص، بينما يتميز الموز بالسكر الطبيعي والبوتاسيوم.

وعند دمج هذه الفواكه مع النشويات، يضطر الجسم لمعالجة السكريات والكربوهيدرات في وقت واحد، ما يزيد احتمالية تكون الغازات والشعور بالامتلاء.



الطماطم والصلصات

الطماطم والصلصات الحامضة يمكن أن تقلل كفاءة إنزيمات الهضم المكلفة بتفكيك النشويات، هذا المزج قد يزيد خطر الارتجاع وحرقة المعدة، خاصة للأشخاص ذوي المعدة الحساسة.



منتجات الألبان

اللبن والزبادي يحتويان على البروتين والدهون التي تهضم ببطء مقارنة بالنشويات، والجمع بينهما وبين الخبز قد يؤدي إلى تخمر الطعام داخل المعدة، خصوصا لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، ما يزيد الشعور بالثقل وعدم الراحة.



نصائح لتحسين الهضم

اختر خبزا غنيا بالألياف، مثل الأسمر أو الكامل، لدعم حركة الأمعاء.

تجنب دمج الخبز الأبيض مع الفواكه عالية السكر أو الأطعمة الحمضية.

حافظ على توازن الوجبة بإضافة البروتين والخضروات لتسهيل الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

