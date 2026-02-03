بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"

كتب- محمد لطفي:

نظَّم المتحف المصري الكبير احتفالية خاصة لتكريم بُنَاة المتحف من الأثريين والمرممين والفنيين والعاملين بمختلف التخصصات، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم الوطني البارز في تشييد أحد أهم وأكبر المشروعات الثقافية والحضارية في العالم.

وجاءت هذه الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور خالد حسن، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين، تأكيدًا للاعتزاز بما قدّمه فريق عمل المتحف من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة من العمل المتواصل.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور أحمد غنيم أن المتحف المصري الكبير هو ثمرة رحلة وطنية شاركت فيها آلاف الأيدي المصرية المخلصة، التي عملت بروح الفريق الواحد لصناعة مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر وحضارتها، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يحمل رسالة وفاء وتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن أن المتحف يُمثِّل نموذجًا فريدًا للتكامل والتعاون بين العمل الأثري والهندسي، وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري سيظل شاهدًا على الجهد الجماعي المبذول في خدمة وصون التراث المصري.

واختُتمت الاحتفالية بتسليم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير لفرق العمل المختلفة، تقديرًا لما بذلوه من جهود، وتحفيزًا لهم على مواصلة العطاء والتميز خلال المرحلة المقبلة.