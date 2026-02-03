كيف تؤثر القهوة على مرضى السكري؟.. حقائق يجب معرفتها

تحتل القهوة مكانة بارزة بين أكثر المشروبات رواجا في العالم، ولا يقتصر حضورها على المذاق والتنبيه فقط، بل امتد إلى مجال الأبحاث العلمية التي أشارت إلى فوائد صحية متعددة لها، مثل دعم صحة القلب والمساهمة في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.



لكن هذه الصورة الإيجابية تطرح تساؤلات مهمة عندما يتعلق الأمر بمرضى السكري، خاصة حول تأثير القهوة في مستوى الجلوكوز في الدم، وطريقة تفاعل الجسم مع الإنسولين.



القهوة وحساسية الإنسولين

وبحسب موقع مايو كلينيك، فإن الكافيين قد يؤثر لدى بعض المصابين بالسكري في كفاءة استخدام الجسم للإنسولين، وهو ما قد ينعكس بارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم.

وتختلف هذه الاستجابة من شخص لآخر، فكمية تقارب 200 ملج من الكافيين قد تحدث تغيرا ملحوظا لدى بعض المرضى، بينما لا تسبب أي تأثير يذكر لدى آخرين.



دور هرمونات التوتر

يسهم الكافيين أيضا في تحفيز إفراز هرمونات التوتر، وعلى رأسها الأدرينالين، الذي قد يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم.

كما يمكن لهذا الهرمون أن يعيق عمل الإنسولين أو يقلل من إفرازه، ما يحد من قدرة الجسم على التعامل مع السكر بكفاءة.



القهوة دون إضافات

في المقابل، وجدت دراسات أخرى أن تناول القهوة باعتدال، خصوصا دون سكر أو مبيضات، قد يرتبط بتحسن حساسية الإنسولين، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني على المدى البعيد.



النتيجة

تأثير القهوة ليس واحدا لدى جميع مرضى السكري، فقد تؤدي لدى بعضهم إلى ارتفاع مؤقت في سكر الدم، بينما قد تحمل فوائد أيضية طويلة الأمد لآخرين.

لذلك ينصح المرضى بمتابعة استجابة أجسامهم بشكل فردي، والحرص على شرب القهوة دون إضافات غنية بالسكر أو الدهون، بما ينسجم مع نمطهم الصحي.

