جمال بخيت: نعيش واقع "الحرب العالمية الثالثة"

كتبت -داليا الظنيني :

قال الشاعر جمال بخيت إن قضية بناء وعي المواطن المصري تتصدر قائمة اهتماماته الشخصية والوطنية، لافتًا إلى أن المصريين يتمتعون بـ "وعي فطري" وحس وطني عميق، وهو ما جنب البلاد الانزلاق إلى صراعات أهلية أو انقسامات طائفية كالتي شهدتها دول أخرى في المنطقة.



وأضاف "بخيت" خلال استضافته في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن مهمته كمثقف تتجاوز الإشادة بهذا الوعي إلى العمل على دعمه بأسس علمية وثقافية ومهارية، بهدف تمكين المواطن من أن يكون عنصراً فاعلاً ومنتجاً في مجالات.

وذكر أن المجتمع يواجه مثلثاً من التحديات المعقدة، يتمثل في التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على قطاع الشباب، وتغلغل التيارات المتطرفة في الفكر الديني، بالإضافة إلى غياب الشفافية الذي يؤدي إلى حالة من الغموض.



وأكد أن الرهان الحقيقي في مواجهة هذه الأزمات يكمن في التعليم والبحث العلمي والثقافة الشاملة، موضحًا أن مفهوم الثقافة لا ينبغي أن يختزل في القراءة والكتابة فقط، بل يجب أن يشمل كل ما من شأنه توسيع المدارك العقلية وتعميق الإدراك الإنساني.



وتابع جمال بخيت قائلًا: إن النموذج الثقافي الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي أثبت قدرة الفن والأدب والسينما على صياغة وجدان المجتمع بشكل غير مباشر، مؤكدًا ضرورة "هندسة" الثقافة العامة لتصبح أداة لبناء وعي مستدام يظهر في الممارسات اليومية للمواطن.



وأشار الشاعر جمال بخيت، فى سياق متصل، إلى أن المنطقة العربية تعاني من "حرب عالمية ثالثة" مستمرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن رؤيته لمشاهد الدمار في الإقليم نابعة من معايشة واقعية وليست مجرد قراءات إخبارية أو تحليلات نظرية، مما يفرض ضرورة اليقظة الدائمة.



