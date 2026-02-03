كشف ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، عن تطورات جديد، بشأن أزمة حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

أصدر ياسر قنطوش، بيانًا يحذر فيه من التعامل على أي من الصفحات الخاصة بالفنانة شيرين سواء صفحة (اليوتيوب أو التيك توك أو X).

كما طالب جمهور النجمة شيرين بعدم الانصياع وراء الأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن بأن الفنانة لم تقم ببيع أى من الصفحات الخاصة بها، حيث أنها مملوكة للفنانة وحدها وهذا ثابت في محاضر رسمية.

وأوضحت أن تحقيقات النيابة العامة ولا يجوز لأى شخص التعامل على الصفحات سوى الفنانة وحدها، وأي مخالفة لذلك سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بالتعامل على تلك الصفحات بدون الرجوع للفنانة أو ممثلها القانوني فقط وإلا سوف يتعرض للمسائلة القانونية نتيجة تعامله علي تلك الصفحات بأي صورة من الصور.

يأتي ذلك في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٥ جنح اقتصادي البساتين، والمقيدة ضد المسئول عن إدارة صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب ، على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على قناة اليوتيوب والتربح من إدارته لتلك القناة.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب دخلت على مدار سنوات، في نزاع قضائي بشأن حساباتها في مواقع التواصل، وتبادلت تحرير المحاضر مع المدير السابق لها يوسف سرور، وشقيقها محمد عبدالوهاب.

