دخول الشظايا، أو ما يُعرف بالشوك، تحت الجلد من الإصابات اليومية الشائعة، وغالبا ما تنتج عن قطع صغيرة من الخشب أو الزجاج أو المعدن أو الأشواك النباتية، ورغم بساطة هذه الإصابة في ظاهرها، فإنها تسبب ألما أو مضاعفات صحية إذا لم تُعالج بالطريقة الصحيحة.

لماذا يسبب الشوك ألما؟

وفقا لموقع "The Conversation" يحتوي الجلد على عدد كبير من مستقبلات الألم، خاصة في طبقاته العميقة، وهو ما يفسر الإحساس المزعج الذي تسببه حتى الشظايا الصغيرة.

وصفات شائعة دون دليل علمي

رغم شيوع هذه الإصابات، أفضل طرق إزالة الشوك، وفي المقابل، تنتشر على الإنترنت وصفات غير طبية، مثل استخدام الخل أو الشريط اللاصق أو الصمغ أو قشور الموز والبصل، وهي طرق يحذر الخبراء من استخدامها لما تسببه من تهيج جلدي أو تفاعلات تحسسية دون سند علمي.

موقع الشوكة يحدد طريقة التعامل

مكان وجود الشوكة هو العامل الأهم في اتخاذ القرار، وجودها في العين أو الجفن حالة طبية طارئة تستدعي الذهاب للطبيب فورا، كما أن وجودها تحت الأظافر يتطلب تدخلا طبيا أو إجراء جراحيا بسيطا.

يمثل نوع الشوكة عاملا مهما أيضا؛ إذ يتفتت الزجاج أثناء الإزالة ويترك أجزاء دقيقة داخل الجلد، بينما تحمل الأشواك الخشبية أو المعادن الصدئة خطر الإصابة بالكزاز، ما يستلزم الحصول على جرعة منشطة من اللقاح.

فئات تحتاج حذرا إضافيا

يُنصح الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة أو من خضعوا لجراحة في الغدد اللمفاوية بمراجعة الطبيب، لاحتمال الحاجة إلى مضادات حيوية.

الطريقة الصحيحة لإزالة الشوكة في المنزل

إذا كانت الشوكة سطحية وواضحة، يمكن إزالتها في المنزل عبر غسل اليدين وتعقيم الأدوات، ثم كشف طرف الشوكة وسحبها بلطف من الاتجاه نفسه الذي دخلت منه، مع تنظيف الموضع جيدًا بعد الإزالة.

وينبه الخبراء إلى أن نقع الشوك الخشبي في الماء قد يؤدي إلى تمدده وصعوبة إخراجه.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

بعد الإزالة، يجب مراقبة موضع الإصابة، وفي حال ظهور احمرار أو تورم أو ألم مستمر أو إفرازات، يجب التوجه إلى الطبيب فورا لتجنب تطور العدوى.

اقرأ أيضا:

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

راقب جسدك صباحا.. 5 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد المبكر

تؤذي القلب.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى الكوليسترول في رمضان



