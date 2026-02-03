قطر: الأمم المتحدة ستنشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الكونغو



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو سترسل أول فريق لها لمراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة الكونغولية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس المتمردة في الأيام المقبلة.

وقالت قطر، إن الفريق سيُنشر في أوفيرا، وهي مدينة استراتيجية في شرق الكونغو استولى عليها مقاتلو تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس في ديسمبر خلال هجوم سريع، وعادت القوات الكونغولية والميليشيات المتحالفة معها إلى المدينة الشهر الماضي، واستعادت السيطرة الحكومية بعد أن أعلن المتمردون انسحابهم.

والإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الإثنين علامة على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة التي توسطت فيها الدوحة بين الكونغو ومتمردي تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، الذين استولوا العام الماضي على أراض في شرق الكونغو أكثر من أي وقت مضى.

وتستضيف الولايات المتحدة محادثات منفصلة بين الكونغو ورواندا، التي تقول الأمم المتحدة والقوى الغربية إنها تدعم تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، وهو ادعاء تنفيه كيجالي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية أمس، إن الكونغو وحركة 23 مارس اتفقا على الاختصاصات التفصيلية لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي أنشئت بموجب اتفاق تسنى التوصل إليه في أكتوبر، وأكدا من جديد التزاماتهما بموجب اتفاق السلام الأوسع نطاقا الموقع في نوفمبر.

وتأتي أحدث محاولة لتفعيل مراقبة وقف إطلاق النار وسط استمرار القتال في الشرق.

وقالت السلطات الكونغولية، إن طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت في مطلع الأسبوع المطار الذي يخدم مدينة كيسانجاني شمال شرق الكونغو.

وإذا تأكد أن هذه العملية من تنفيذ تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، فستكون أعمق عملية شنتها الجماعة غربا في إطار هجومها على الحكومة في كينشاسا، وفقا للغد.