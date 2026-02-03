إعلان

دولة جديدة تحظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.. ما هي؟

كتب : مصراوي

05:28 ص 03/02/2026

حظر استخدام الهواتف

وكالات

بدأت بوليفيا تنفيذ حظر على استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، مع بدء العام الدراسي في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وسيطلب من الأطفال والمعلمين الاحتفاظ بهواتفهم المحمولة في خزائن أو حقائبهم أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية.

وينطبق هذا الإجراء على المدارس العامة والخاصة وعلى جميع المراحل الدراسية.

وقامت عدة دول بالفعل بتطبيق حظر الهواتف المحمولة في المدارس في محاولة لزيادة مدى تركيز الأطفال وتقليل المشتتات، بما في ذلك البرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وجرى صياغة هذا الإجراء تحت إدارة رودريجو باز، المحافظ الوسطي الذي فاز في الانتخابات العام الماضي وتولى منصبه في نوفمبر، بعد حكم دام عقدين من قبل حزب "الحركة نحو الاشتراكية" اليساري.

وقال باز، إنه لا يعارض التكنولوجيا، مضيفا أنه يسعى لتحسين الاتصال بالإنترنت للطلاب البوليفيين باستخدام الأقمار الاصطناعية لربط المدارس في المناطق الريفية بالإنترنت.

وأضاف: "لن أزودكم بالواي فاي لمشاهدة الأفلام، سأوفر الاتصال حتى يتمكن الطلاب من تحميل المعرفة"، وفقا لسكاي نيوز.

