علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

ارتعاش العين عادة ما يكون علامة على أن جسمك يحتاج إلى الراحة أو الترطيب، ورغم أنه نادرا ما يكون خطيرا، إلا أنه إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة يجب استشارة الطبيب فورا.

الأسباب الأكثر شيوعا

معظم ارتعاشات العين تحدث بسبب عوامل نمط الحياة اليومية، وليس بسبب مشكلات طبية خطيرة.

ويعد التوتر أحد أبرز الأسباب، حيث عندما يكون الجسم في حالة توتر شديد، قد تصاب مجموعات العضلات الصغيرة بما فيها الجفن بخلل في الانقباض. كما أن التوتر البسيط الناتج عن تعدد المهام أو ضيق الوقت قد يكون كافيا لإحداث ارتعاش.

ويؤدي الإرهاق وقلة النوم دورا رئيسيا أيضا، وذلك لأن السهر لوقت متأخر، يسبب فرط نشاط العضلات الصغيرة حول العين، وفقا لـ "mayoclinic".

كما أن إجهاد العين وخاصة الناتج عن الشاشات، أحد أكثر الأسباب شيوعا، حيث أنه يؤدي إلى فرط تحفيز عضلات الجفن.

ويمكن للكافيين والمنبهات، بما في ذلك الشاي ومشروبات الطاقة والقهوة وبعض الأدوية، أن يزيد من نشاط الأعصاب ويسبب ارتعاشات متكررة.

ويعد جفاف العين سببا شائعا آخر، فقد يؤدي إلى تهيج سطح العين وتحفيز التشنجات.

أسباب أقل شيوعا

بالرغم من ندرتها، إلا أن بعض حالات ارتعاش العين قد تكون مرتبطة بما بـ اختلالات التغذية، مثل انخفاض مستوى المغنيسيوم والحساسية التي يمكن أن تسبب تهيج الجفن وتشنج الجفن الأساسي الحميد وهو حالة عصبية مزمنة

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر الارتعاش لأكثر من بضعة أسابيع

انغلاق الجفن لا إراديا

انتشار الارتعاش إلى أجزاء أخرى من الوجه

احمرار وتورم العين

صعوبة مستمرة في الرؤية

كيفية إيقاف ارتعاش العين؟

-التقليل من وقت قلل استخدام الشاشة.

-التقليل من تناول الكافيين.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم.

-استخدم قطرات ترطيب العين إذا كان الجفاف هو السبب.

-وضع كمادة دافئة لإرخاء العضلات.

-ممارسة تمارين التنفس أو أخذ فترات راحة قصيرة للتحكم في التوتر.