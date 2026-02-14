كشف الفنان طه دسوقي عن معاناته من رهاب الأماكن المغلقة، وذلك خلال حلوله ضيفا ببرنامج "ليلة فونطاستيك"رالذي تقدمه أبلة فاهيتا والمُذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وأوضح أنه يعاني من فوبيا الأماكن الضيقة والمغلقة، ما يضعه في مواقف صعبة.

ما هو رهاب الأماكن المغلقة؟

وفقا لموقع "health"، رهاب الأماكن المغلقة هو اضطراب نفسي يرتبط بخوف شديد وغير مبرر من التواجد في أماكن ضيقة أو مغلقة، ويشعر المصابون به بالقلق من احتمال احتجازهم أو عدم قدرتهم على الخروج.

ومن أبرز الأماكن التي تثير هذا الخوف المصاعد، الأنفاق، الغرف المزدحمة، والطائرات، إضافة إلى بعض الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وفي بعض الحالات، يكفي مجرد التفكير في دخول هذه الأماكن لإثارة مشاعر القلق والذعر.

أعراض رهاب الأماكن المغلقة

أعراض جسدية:

تسارع ضربات القلب.

ضيق في التنفس.

التعرق.

الارتعاش أو الغثيان.

أعراض نفسية:

شعور شديد بالذعر.

خوف مفرط.

رغبة ملحة في الهروب.

أسباب رهاب الأماكن المغلقة

التعرض لحدث صادم في الطفولة، مثل الاحتجاز في مكان ضيق.

المرور بتجربة محفزة بعد الطفولة، كالتعطل داخل مصعد أو التعرض لموقف صعب في طائرة.

التأثر بسلوك أحد الوالدين إذا كان يعاني من الرهاب نفسه.

ومن الناحية البيولوجية، تشير الدراسات إلى احتمال فرط نشاط منطقة في الدماغ تُعرف باسم "اللوزة الدماغية" عند الشعور بالخوف.

طرق العلاج

العلاج السلوكي المعرفي لمساعدة المريض على تعديل أنماط التفكير السلبية المرتبطة بالخوف.

العلاج بالتعرض التدريجي عبر تعريض المصاب تدريجيا للمواقف المثيرة للقلق في بيئة آمنة.

تمارين التنفس العميق والتأمل، للسيطرة على الأعراض وقت نوبات القلق.

العلاج الدوائي، في بعض الحالات، تحت إشراف مختص بالصحة النفسية.

اقرأ أيضا:

علامة في اللسان والذاكرة مؤشر خطير لنقص فيتامين مهم

علامة في العين إذا استمرت لبضعة أسابيع تستدعي زيارة الطبيب فورا

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

فيروس PRV ينتقل عبر الخفافيش.. احذر أعراضه

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان