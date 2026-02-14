طن ونص قنب وهيدرو و ترسانة سلاح .. كواليس محاكمة "أباطرة الكيف" بالدقي

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، تأجيل محاكمة مقاولين وعامل بحرى، ألفوا تشكيلا عصابيا للاتجار في نبات القنب والحشيش المدرجين بالجدول الأول للمخدرات، بالدقي والغردقة، إلى جلسة 19 أبريل المقبل.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمد ابو الفتوح،و أحمد محمود خلف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف.

وطلب حسن يوسف الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني، استدعاء نقيبين من الإدارة العامة لمكتب مكافحة المخدرات فرعي القاهرة والبحر الأحمر، لمناقشتهما أمام هيئة المحكمة عن ملابسات الواقعة، كما طلب التصريح بإرسال الفلاشة إلى الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون بندب أحد الخبراء الفنيين لفحص محتوى الفلاشة للوقوف على الإبعاد البيومترية للأشخاص الموجودة في الصور والفيديوهات وندب من تراه الهيئة لمعاينة مكان ضبط المتهمين الأول والثاني والذي يتمسك به الدفاع أمام المحكمة كدليل غير منقوص ومعتبر في ثبوت عدم صدق رواية الضابط في زمان ومكان الضبط.

كما طلب الحاضر التصريح باستخراج شهادة من الجهاز القومي للإتصالات للموقع الجغرافي لأي رقم يخص المتهم الثاني "محمود إ"، إبتداً من يوم 2025/10/7 وحتى يوم 2025/10/13.، كما طلب باستخراج شهادة من حي الدقي تفيد بيانات شاغل الوحدة رقم 9 بالطابق الخامس بالعقار رقم 2 بشارع الأعتاب بالدقي، وكشف مكلفات من الضرائب العقارية على ذات الوحدة لبيان المكلف بأسمه هذه الوحدة.

وذكرت النيابة العامة أن في القضية رقم 12411 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمٌقيدة رقم 7337 لسنة 2025، أن"حسين ع" مقاول، و "محمود إ"، مقاول، و "شاذلي أ"، عامل، في اليوم الثالث عشر من أكتوبر 2025 بدائرتي قسمي شرطة الدقى بالجيزة والغردقة البحر الأحمر، ألفوا تشكيلًا عصابيًا تزعمه الأول تخصص غرضه الإتجار في المواد المخدرة "نبات القنب، والحشيش".

وتابعت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين جميعًا حازوا و أحرزوا جوهرين مخدرين "نبات القنب والحشيش، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، بدون ترخيص وذخائر حية تستخدم على السلاح الناري.

وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت قيام المتهمين بتأليف تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول تخصص نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة مستخدمين سياراتهم الخاصة في نقلها وترويجها على عملائهم داخل البلاد من تجار الجملة والنصف جملة، وحيازة و إحراز أسلحة نارية وذخائر حية بدون ترخيص، لحماية تجارتهم الأثمة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على المتهمان الأول والثاني وبتفتيشهما عٌثر بحوزة الأول على 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه كما عُثر بحوزته الثاني من على هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه.

وعثرت القوات داخل سيارة المتهم الأول "مقاول" على عدد 8 جولات بلاستيكية يحووا جميعهم على

1154 طربة حشيش وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، و7 طلقات خرطوش عيار 12 م، ومبلغ مالي 50 ألف جنيه، وبمواجهتما أقروا قيامهما تشكيل عصابي يتزعمه الأول تخصص نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارتهم الأثمة، والمبالغ المالية متحصلات تجارتهما في المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، والسيارات لسهولة التنقل داخليًا وترويج المواد المخدرة.

وضبطت القوات على المتهم الثالث، و بتفتيشه عُثر بحوزته على هاتفين محمولين، ومبلغ مالي قدره 1500 جنيه، وبتفتيش السيارة عٌثر بحوزتها على 12 جوال بلاستيكي يحووا على 1054 قطعة كبيرة الحجم بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش، كما 50 جوال على نبات الهيدرو المخدر.

ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن البندقية الخرطوش ماسورة عيار 12 خرطوش غير مششخنة، وهي كاملة و سليمة وصالحة للاستعمال، و 7 طلقات تستخدم على الأسلحة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن الأحراز عبارة عن صندوق بلاستيكي بداخله عدد 90 تسعون كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل منهم قطعة من مادة سمراء اللون وزنوا قائما 1400 جرامات، ووزنوا دون العلبة "450" جراما، ثبت أن المادة السمراء لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .

و بفحص صندوق بلاستيكي آخر تبين بداخله 15 كيسا بلاستيكيا شفاف وزنوا قائما بالعلبه والأختام 1050 جراما، و وزنوا دون العلبة 63 جراما بداخل كل كيس كمية من أجزاء نباتية خضراء اللون جافه و مختلطه بها أجزاء نباتية أخري، ثبت أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش "النقب".