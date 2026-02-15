إعلان

زيلينسكي: ناقشنا تطورات المفاوضات مع واشنطن وسنقدم موقفنا في جنيف

كتب : محمود الطوخي

12:02 ص 15/02/2026

زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه أطلع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الأوضاع على جبهة القتال والضربات الروسية وعواقبها على نظام الطاقة في بلاده.

وأشار زيلينسكي، في بيان على قناته بمنصة "تيليجرام"، إلى أنه ناقش مع روبيو كيفية مساعدة أوكرانيا على حماية حياة مواطنيه خلال برد الشتاء وتعزيز قدرتهم على الصمود.

وفيما يتعلق بمفاوضات السلام، أوضح زيلينسكي أنهما ناقشا الجهود الدبلوماسية والاجتماعات الثلاثية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، معربا عن شكره للولايات المتحدة على نهجها البناء.

وذكر الرئيس الأوكراني، أنه ناقش مع روبيو مسألة تسلسل الخطوات المتعلقة بعملية السلام، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك تحرك بشأن قضايا الضمانات الأمنية والانتعاش الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، أفاد زيلينسكي، بأنه أجرى محادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الاجتماعات الثلاثية المرتقبة في جنيف، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون الاجتماعات مثمرة.

وأضاف زيلينسكي: "ناقشا بعض التطورات بعد الاجتماعات في أبوظبي. لا يمكن الإعلان عن كل شيء عبر الهاتف، وسوف يعرض فريق التفاوض لدينا موقف أوكرانيا الأسبوع المقبل".

