ملايين الأشخاص حول العالم معرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم القاتل قبل بلوغهم سن الخمسين بسبب مرض التهاب الأمعاء.

وقالت طبيبة الأورام البريطانية سارة بيري أن هذا المرض المزمن الذي يسبب آلام شديدة في المعدة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنحو 600%.

ويسبب مرض التهاب الأمعاء، المعروف أيضا باسم IBD، التهابا مزمنا في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إسهال حاد مزمن ونزيف شرجي وآلام في البطن والحمى والإرهاق.

وعلى المدى البعيد، يلحق هذا المرض الضرر ببطانة الأمعاء، مما يزيد من احتمالية تكون أورام خطيرة، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

ويواجه مرضى التهاب الأمعاء خطرا أكبر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن مبكر، كما أن الالتهاب المستمر في الأمعاء يحفز الإصابة بالسرطان.

كيف يؤدي مرض التهاب الأمعاء إلى سرطان القولون؟

يزيد داء الأمعاء الالتهابي الذي يشمل داء كرون والتهاب القولون التقرحي من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك بشكل أساسي من خلال الالتهاب المزمن طويل الأمد لبطانة الأمعاء.

ويؤدي هذا الالتهاب المستمر إلى تجدد مستمر للخلايا، وتلف الحمض النووي التأكسدي، وطفرات جينية، مما يؤدي إلى تطور الحالة من الالتهاب إلى خلل التنسج، وفي النهاية إلى سرطان غدي.

وبالرغم من أن عوامل الخطر الرئيسية تشمل شدة الالتهاب النشط إلا أن معظم الناس يتجاهلونه في مراحله المبكرة، ظنا منهم أنه قد يكون ناتجا عن مشكلات في الجهاز الهضمي ويستمر في التفاقم حتى يصل إلى السرطان.

ويرتفع خطر الإصابة بالسرطان بشكل حاد لدى الأشخاص الذين يعانون من:

مرض التهاب الأمعاء منذ 8-10 سنوات أو أكثر

إصابة في القولون

المعاناة من نوبات متكررة

هل لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الأمعاء؟

قد يسهم علاج مرض التهاب الأمعاء في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لكن العلاج الفعال لمرض التهاب الأمعاء قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويمكن السيطرة على كل من داء كرون والتهاب القولون التقرحي باستخدام أدوية تسمى العلاجات البيولوجية وهي عبارة عن حقن تحد من الضرر الذي يسببه الجهاز المناعي للجسم.

ومع ذلك، فإن العديد من مرضى التهاب الأمعاء لا يتلقون العلاج في الوقت المناسب بسبب نقص التشخيص.

طرق التحكم في مرض التهاب الأمعاء لتقليل خطر الإصابة بالسرطان

-الالتزام الصارم بتناول الأدوية للسيطرة على الالتهاب.

-الحرص على اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والفواكه والخضراوات.

-تجنب التدخين، فهو يزيد من سوء مرض كرون.

-المتابعة المنتظمة من قبل الطبيب المختص.

