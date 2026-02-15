سي إن إن: مفاوضات أمريكية إيرانية في جنيف الثلاثاء

كتب- محمود الطوخي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، السبت، إن من المتوقع عقد الجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح مصدران مطلعان، أن الاجتماع المرتقب سيشهد حضور كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الترتيبات في وقت اتخذ فيه الرئيس دونالد ترامب نبرة "متشائمة" عند مناقشته للمفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي المحتمل، معتبرا أن الإيرانيين ليس لديهم سجل حافل بالنجاح.

وصرح ترامب قائلا: "سأقول إنهم يريدون التحدث، لكن حتى الآن، يكثرون من الكلام ولا يفعلون شيئا".

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن تغيير النظام في إيران سيكون "أفضل شيء يمكن أن يحدث"، مؤكدا أن المنشآت النووية الإيرانية قد دُمرت بالفعل إثر الضربات الأمريكية الصيف الماضي.

ومع ذلك، حث ترامب طهران على التفاوض بجدية للتوصل إلى اتفاق يجنبها هجوما عسكريا محتملا آخر.

وفي سياق متصل، ردد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما جاء في تصريحات ترامب؛ إذ صرح لوكالة "بلومبرج" من مؤتمر ميونخ للأمن في وقت سابق السبت، بأن التوصل إلى اتفاق يظل "أمرا بالغ الصعوبة".

في أثناء ذلك، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري بإرسال مجموعة حاملات طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب، أن هذه التعزيزات ستظل هناك للتعامل مع الموقف في حال عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الجانب الإيراني.