مع اقتراب شهر رمضان، يبحث كثيرون عن أطعمة ومشروبات تعزز الطاقة وتدعم الجسم قبل ساعات الصيام الطويلة.

وكوب البلح باللبن من الخيارات التقليدية الغنية بالعناصر الغذائية التي تمنح الجسم فوائد متعددة عند تناوله باعتدال.

فوائد لتناول كوب من البلح باللبن، وفق "هيلث لاين".

مصدر سريع ومستدام للطاقة

التمر يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يمنح الجسم طاقة سريعة، بينما يوفر الحليب بروتينًا يبطئ امتصاص السكر، فيحافظ على مستوى طاقة متوازن لفترة أطول.

دعم صحة الجهاز الهضمي

التمر غني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، وهي مشكلة شائعة مع تغير نمط الطعام قبل وخلال رمضان.

تقوية العظام والأسنان

الحليب مصدر مهم للكالسيوم وفيتامين D، ما يدعم صحة العظام ويقلل من خطر ضعفها، خاصة مع تغير مواعيد الوجبات.

تعزيز صحة القلب

يحتوي التمر على مضادات أكسدة ومعادن مثل البوتاسيوم، التي تساعد في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

دعم المناعة وتحسين النشاط العام

مزيج الفيتامينات والمعادن في البلح واللبن يساهم في تقوية جهاز المناعة وتحسين التركيز والنشاط، وهو ما يحتاجه الجسم قبل بدء الصيام.