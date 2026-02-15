إعلان

مصرع شخصين دهسًا على الطريق الصحراوي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:14 ص 15/02/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، السبت، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما الطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام سجن وادي النطرون، بنطاق مركز وادي النطرون.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير عند الكيلو 130 على الطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، ووجود متوفين أمام سجن وادي النطرون.

انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء عبور كل من منصور جابر حسين، 34 عام، عامل، مقيم أبو تشت بمحافظة قنا، وياسمين فتحي أحمد، 28 عاما، ربة منزل، مقيمة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الطريق، اصطدمت بهما سيارة ملاكي تحمل رقم ج م ى 1111، قيادة مصطفى ج ا، 37 عاما، صاحب مطعم، مقيم فى سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاتهما.

جرى التحفظ على السيارة وقائدها، ونقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الصحراوي سجن وادي النطرون مركز وادي النطرون مدير أمن البحيرة حادث سير النيابة العامة مستشفى وادي النطرون التخصصي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
زووم

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم
أخبار مصر

"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم
"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
زووم

"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
أخبار مصر

خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان