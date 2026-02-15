مصرع شخصين دهسًا على الطريق الصحراوي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، السبت، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء عبورهما الطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام سجن وادي النطرون، بنطاق مركز وادي النطرون.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير عند الكيلو 130 على الطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، ووجود متوفين أمام سجن وادي النطرون.

انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء عبور كل من منصور جابر حسين، 34 عام، عامل، مقيم أبو تشت بمحافظة قنا، وياسمين فتحي أحمد، 28 عاما، ربة منزل، مقيمة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الطريق، اصطدمت بهما سيارة ملاكي تحمل رقم ج م ى 1111، قيادة مصطفى ج ا، 37 عاما، صاحب مطعم، مقيم فى سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن وفاتهما.

جرى التحفظ على السيارة وقائدها، ونقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.