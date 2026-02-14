هل يمكن إزالة الذكريات السلبية من أدمغتنا؟

طور باحثون بريطانيون طريقة جديدة تهدف إلى إضعاف الذكريات السلبية من خلال إعادة تنشيط الذكريات الإيجابية، وهو ما قد يشكل تحولا مهما في علاجات مشكلات الصحة العقلية المرتبطة بالصدمات النفسية.

وطلب الباحثون من 37 مشاركا في الدراسة ربط كلمات عشوائية بلا معنى بصور سلبية تحمل شحنة عاطفية.

وتم اختيار هذه الصور بعناية من قواعد بيانات تحتوي على محتوى مثير للاشمئزاز، مثل صور الإصابات والحيوانات المفترسة.

وبعد تكوين هذه الروابط، أعيد برمجة نصف الكلمات من خلال ربطها بصور أكثر إيجابية، مثل المناظر الطبيعية الهادئة أو الوجوه المبتسمة.

وخلال الليلة الثانية من التجربة، قام الباحثون بتشغيل تسجيلات صوتية للكلمات غير المنطقية خلال مرحلة النوم المعروفة بدورها في ترسيخ الذكريات: نوم حركة العين غير السريعة (NREM)، وفقا لموقع "هيلث".

وتم رصد نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ، وكشف ذلك عن ارتفاعات في نشاط نطاق ثيتا، المرتبط بمعالجة الذاكرة العاطفية.

ومن المثير للدهشة أن هذه العملية بدت وكأنها تضعف قدرة المشاركين على استرجاع الذكريات السلبية وتزيد من احتمالية استرجاع الذكريات الإيجابية اللاإرادية.

كيف تتم عملية مسح الذاكرة؟

يخزن الدماغ الذكريات عن طريق إعادة تشغيلها أثناء النوم، وهي عملية تعزز الروابط بينها في الشبكة العصبية.

ومن خلال ربط ذكرى سلبية موجودة بأخرى إيجابية أعاد الباحثون برمجة أدمغة المشاركين.

وفي اليوم التالي مباشرة عندما طلب من المشاركين استرجاع الصور السلبية، كانت استجاباتهم أقل وضوحا وأقل حدة عاطفيا، مما يظهر إمكانية محو الذكريات غير السارة.

كانت الصور السلبية المستخدمة في الدراسة مزعجة، لكنها لم تصل إلى مستوى الصدمة التي قد تنتج عن تجارب الحياة الواقعية مثل الحوادث أو فقدان الأحباء.

ومن المعروف أن هذه التجارب المأساوية تترك أثرا أعمق وأطول مدى على النفس.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون محو الذكريات المتأصلة بعمق من الصدمات الواقعية أكثر صعوبة.

وإلى جانب ذلك، فإن الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالتلاعب بالذاكرة هي أيضا أمر يجب أخذه في الاعتبار.

